Карантин очень эффективен, но дорого обходится — глава Минздрава

Министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил на вопрос о том, почему Казахстан начал смягчать карантин, несмотря на то, что люди продолжают заражаться коронавирусом, сообщает sputniknews.kz

Министр дал интервью казахстанской телеведущей Динаре Сатжан, в котором ответил на вопрос, не слишком ли рано Казахстан начал смягчать карантин.

«Если бы мы были очень богатой страной, то, конечно, можно было три месяца подержать карантин, как некоторые европейские страны, как мы говорим, с запасом. Но пока что, к сожалению, мы не такая богатая страна, которая может себе позволить три месяца ничего не делать всей страной. Нам надо работать, нужно кормить себя и свои семьи», — сказал Елжан Биртанов в прямом эфире в Instagram.

Многие казахстанцы работают в сфере малого и среднего бизнеса, что тоже учитывается при смягчении карантина, отметил министр.

Он подчеркнул, что «не согласен с политикой некоторых стран», которые предпочитают «пустить дело на самотек» и позволить людям переболеть коронавирусом. По мнению Биртанова, карантин необходим.

«Мы считаем, что надо максимально принимать профилактические меры. Мы очень успешно применили карантин и сняли его. (…) Карантин очень эффективен, но очень дорого обходится. Если мы дальше будем применять карантин, нам не на что будет лечить других больных осенью», — заявил министр.

В разговоре Динара Сатжан спросила, получает ли Казахстан материальную помощь от Всемирной организации здравоохранения.

«Это больше психологическая поддержка. Те деньги, которые тратит наше правительство, по сравнению с той помощью, которую мы получаем от ВОЗ, это больше психологическая поддержка. Мы никаких серьезных денег от ВОЗ не получаем, и от других каких-то стран. Это больше технологическая помощь от США, Китая и так далее. Мы благодарны, но в большей степени для нас важна методологическая поддержка: технологии лечения, подходы. Мы не просим ни у кого денег, у нас средств хватает — на тестирование, на лечение», — ответил Биртанов. Всего из бюджета было выделено дополнительных 100 миллиардов тенге (свыше 250 миллионов долларов) на закуп лекарств, тестов, медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. «Мы пока находимся в пределах своих трех месяцев. Это средства на оплату инфекционных больниц, карантинных стационаров. Они платили зарплаты, на лечение, на халаты, на маски. Это порядка 50−60 больниц по Казахстану только инфекционных, плюс порядка такого же объема провизорных, карантинных медучреждений. Это около 37 тысяч коек мы развернули для лечения этих больных», — сказал Елжан Биртанов. Кроме этого, возросли расходы на закуп средств индивидуальной защиты. Раньше Казахстан закупал около 20 миллионов масок в год. Сейчас, в период эпидемии, в месяц расходуется около 15 миллионов масок. При этом они подорожали в аптеках, потому что повысилась стоимость сырья.

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