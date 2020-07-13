Карантин продлят в Казахстане

О продлении строгого карантина в Казахстане высказался Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты.

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