Карантин усилят в регионах с высоким приростом заболевания коронавирусом

COVID-2019 в Казахстане
13872 - зарегистрированно
8593 - выздоровевших
67 - летальных случаев
210(+1) - в Костанайской области
На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, сообщает zakon.kz.
Также обсудили вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, поэтапного открытия международных авиарейсов и другие актуальные темы.
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы.
В этой связи, заместитель премьер-министра поручил акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер.
Акиматам регионов необходимо усилить деятельность мониторинговых групп по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы.
Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы.
По итогам совещания заместитель премьер-министра Тугжанов дал ряд конкретных поручений.