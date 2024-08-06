USD 477.15
EUR 522.43
RUB 5.63
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Карантин ввели в одном из сел в Костанайской области

Карантин ввели в одном из сел в Костанайской области

Фотография для новости Карантин ввели в одном из сел в Костанайской области

pixabay.com

В Костанайской области из-за сибирской язвы пали более десятка голов скота. В селе Приречное ввели карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Падеж скота произошел в ТОО «Алтай» Костанайской области. Несколькими годами ранее там уже фиксировали вспышку сибирской язвы. В управлении ветеринарии рассказали, что весь погибший скот был вакцинирован весной этого года и, возможно, падеж произошел из-за другого заболевания, а тест среагировал на введенную ранее вакцину против сибирской язвы. Но, несмотря на это, карантин в селе Приречное Денисовского района ввели, проводятся противоэпизоотические мероприятия. На въезде в хозяйство установили блокпост.

«Все виды животных ТОО «Алтай» были вакцинированы против сибирской язвы, поэтому было решено направить патологический материал от КРС для дифференциации диагноза сибирской язвы (полевой или вакцинированный) в Национальный референтный центр по ветеринарии города Астаны. По результатам исследований все необходимые меры будут дополнительно скорректированы. Мы действуем по инструкции, если будет подтвержден другой диагноз или другое побочное заболевание, действия будут скорректированы по ходу получения результатов экспертизы. Данная экспертиза должна подтвердить, это штамм вакцины или полевой штамм», — рассказал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Толеген Иманбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

35-градусная жара. Прогноз погоды в Костанайской области

Следующая новость

В Костанае завершается благоустройство центрального сквера