Карантин ввели в одном из сел в Костанайской области

«Все виды животных ТОО «Алтай» были вакцинированы против сибирской язвы, поэтому было решено направить патологический материал от КРС для дифференциации диагноза сибирской язвы (полевой или вакцинированный) в Национальный референтный центр по ветеринарии города Астаны. По результатам исследований все необходимые меры будут дополнительно скорректированы. Мы действуем по инструкции, если будет подтвержден другой диагноз или другое побочное заболевание, действия будут скорректированы по ходу получения результатов экспертизы. Данная экспертиза должна подтвердить, это штамм вакцины или полевой штамм», — рассказал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Толеген Иманбаев.