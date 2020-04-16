Карантинные меры усилили во всех регионах Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова постановила усилить карантинные мер во всех регионах страны в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz.

Акимам всех областей поручено обеспечить:

1) запрет выезда и въезда на территорию областных центров, городов, районов, сельских населенных пунктов, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина;

2) определение пунктов въезда и выезда из карантинной зоны с учетом обеспечения доступности и бесперебойной работы аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи;

3) ограничение передвижения в карантинной зоне с установлением блок-постов по городу и между районами, сельскими населенными пунктами с разделением на кварталы и сектора;

4) оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников Министерства внутренних дел и обороны;

5) приостановление деятельности аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзалов и автостанций, запрещение междугородних, междурайонных автобусных сообщений, а также частного извоза;

6) приостановление деятельности отделений банков второго уровня, АО «Казпочта», обменных пунктов, с переходом на онлайн режим работы и по принципу «доставки до клиентов»;

7) приостановление деятельности детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг независимо от форм собственности;

8) приостановление работы ярмарок, рынков продовольственных, непродовольственных товаров, автомобильных, вещевых, скотных рынков и других объектов с массовым скоплением людей;

9) приостановление работы общественного транспорта;

10) ввести запрет на передвижения населения внутри сельских населенных пунктов;

11) патрулирование карантинной территории с привлечением сил министерств внутренних дел и обороны;

12) приостановление деятельности всех предприятий и организаций за исключением жизнеобеспечивающих;

13) приостановление работы объектов религиозного назначения;

14) ограничение перемещения личного транспорта внутри областных центров, городов, районов, сельских населенных пунктов.

15) ограничение на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек, за исключением членов одной семьи;

16) ограничение на выход из жилища жителями за исключением случаев необходимости:

— приобретения продовольствия, предметов первой необходимости лекарственных средств и медицинских изделий;

— выхода на работу;

17) запрет проведения семейных мероприятий по месту проживания;

18) запрет на выход из жилища лицам старше 65 лет и лицам, не достигшим восемнадцати лет, без сопровождения.

Лиц, не соблюдающих режим карантина будут привлекать к административной ответственности.

В постановлении отдельным пунктом отмечается, что при поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также в соматические стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, оказание медицинской помощи будет осуществляться в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты.

Персонал, задействованный в оказании медицинской помощи при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате направляется на лечение, при отрицательном результате находится на карантине и допускается к работе через 14 дней после повторного лабораторного обследования, при отсутствии клинических проявлении респираторной инфекции.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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