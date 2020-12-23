Карантинные ограничения продлили в Костанайской области

Оперативный штаб принял решение продлить карантин в Костанайской области до 5 января с теми же условиями, что действуют сейчас. Кроме того, в предновогодние дни будет усилена работа мониторинговых групп. А те заведения, которые несколько раз уже были оштрафованы, теперь могут быть закрыты на срок до 3 месяцев. Об этом сегодня говорили на очередном заседании оперативного штаба региона

Сейчас Костанайская область находится в «желтой» зоне по эпидситуации с коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявлено 7007 случаев заболевания. Поэтому штабом было принято решение сохранить карантинные ограничения и продлить действующее постановления до 5 января. Из основных запретов — проведение массовых мероприятий, новогодних утренников и корпоративов. Запрет работы религиозных и культурных объектов.



«В воскресные дни запрещено движение общественного городского транспорта, кроме такси. должны приостановить работу объекты торговли непродовольственными товарами, площадью более 2 тысяч квадратных метров, в том числе ТРЦ, крытые рынки, спортивные объекты, парикмахерские, аквапарки и термопарк, бани и сауны, бассейны. Работа общественного питания в воскресные дни разрешена только на вынос или доставку»,- сказал Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.



Кстати, за соблюдением этих мер особенно в предновогодние дни будут усиленно следить. Аким области указал на слабую работу мониторинговых групп и малое количество выявленных нарушений. К примеру, за неделю было проведено 425 рейдов, а нарушений найдено 23. В Костанае и вовсе нарушителей не обнаружили. Среди тех, где нарушения почти не выявляются также оказались Алтынсаринский, Аулиекольский, Карасуский, Камыстинский, Наурзумский, Жангельдинский, Мендыкаринский, Сарыкольский районы. Там работники СЭС за плохую работу даже могут остаться без должности.



«Я сам лично буду смотреть в залах сидят в районах работники СЭС, где активно и прозрачно работают выявляют нарушения, четко видно, что нет связи с предпринимателями мы примем решение, что они дальше продолжат работу, а те кто не проявил себя во время карантина, то будем принимать меры кадровые. Поэтому я предупреждаю»,- говорит Архимед Мухамбетов.



Глава региона отметил, что нарушения должны фиксироваться четко. Стоит отметить, что чаще всего карантин нарушают одни и те же заведения. Владельцы оплачивают по несколько раз штрафы, которые в общей сумме могут достигать миллиона тенге, но работу не прекращают.



«К примеру, 2 и более раз оштрафованы бар-кальянная «Baker Street», бар «Облако», ресторан «Терра», караоке-бар «Джеймс бонд» и хозяева коттеджа по улице Дултаова 173А в городе Костанай. Они оплачивают штрафы и продолжают нарушать законодательство, то есть заранее когда сдают в аренду, закладывают деньги на штрафы»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов указал, что дела по тем, кто несколько раз нарушил карантин, будут передавать в суд с требованием приостановить их работу сроком до трех месяцев.

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