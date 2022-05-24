Карантинный беби-бум ставит новые рекорды в Казахстане

Аналитики утверждают, что годы пандемии повлияли на взрывной рост рождаемости. Казахстанский беби-бум начался в 2020 году, за который в стране родились 426,8 тыс. малышей, сообщает Zakon.kz.
2021-й побил и этот рекорд: численность новорожденных достигла 446,5 тыс. То есть в прошлом году родилось на 11% больше малышей, чем в «докоронавирусном» 2019 году, — говорится в сообщении Energyprom.kz.
Более того, беби-бум продолжается и в 2022-м. Только за три месяца этого года уже родились 95,6 тыс. детей.
Также эксперты отмечают, что 3 из 10 казахстанских детей рождены в многодетных семьях.
Сразу 125,1 тыс. детей, или 28% от общей численности новорожденных в 2021 году, были рождены в многодетных семьях, то есть стали четвертыми и более по очередности рождения, — заявили исследователи.
В Казахстане многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре ребенка или более.
Более того, 95 малышей были рождены в семьях с десятью и более детьми.
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