Карантинный беби-бум ставит новые рекорды в Казахстане

Аналитики утверждают, что годы пандемии повлияли на взрывной рост рождаемости. Казахстанский беби-бум начался в 2020 году, за который в стране родились 426,8 тыс. малышей, сообщает Zakon.kz.

Более того, беби-бум продолжается и в 2022-м. Только за три месяца этого года уже родились 95,6 тыс. детей.

Также эксперты отмечают, что 3 из 10 казахстанских детей рождены в многодетных семьях.

Сразу 125,1 тыс. детей, или 28% от общей численности новорожденных в 2021 году, были рождены в многодетных семьях, то есть стали четвертыми и более по очередности рождения, — заявили исследователи.

В Казахстане многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре ребенка или более.