Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов опубликовал новое постановление о проекте Ashyq. В него в течение трех этапов включат кинотеатры, театры, караоке, концертные залы и ряд других заведений, передает Tengrinews.kz.

В постановлении говорится, что на первом этапе с 14 апреля в проекте смогут участвовать:

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

добровольные участники.

Второй этап пилота начнется 21 апреля, и с этого дня в проекте будут участвовать:

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы.

На третьем этапе с 5 мая:

караоке;

банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 квадратных метров на одного посетителя) в «зеленой» зоне.

Напомним, Ashyq — приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный QR-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения Казахстана.

«Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

«Желтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

«Синий» будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

«Зеленый» — знак полной свободы передвижения.

QR-код присваивается только субъектам бизнеса. Он представляет собой электронный идентификатор с указанием наименования субъекта, его расположения и иных идентификационных данных. На 1 объект выдается минимум 2 qr-кода: для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный qr-код.

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