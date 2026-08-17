Караси оказались важнее совещания: юный рыбак вызвал улыбку у Кумара Аксакалова

Курьёзный момент попал на видео во время выездного совещания акима Костанайской области Кумара Аксакалова возле озера Тарелочка.
Пока глава региона рассказывал о благоустройстве и озеленении территории, рыбачивший неподалёку мальчик начал говорить о своём улове. Аким отвлёкся, улыбнулся и попросил не мешать юному рыбаку.
— Ничего, ничего, он нормально. Он про своё. Для него важнее караси, — с улыбкой отметил Кумар Аксакалов.
После этого глава региона продолжил обсуждение планов по озеленению территории. А у юного костанайца в тот момент действительно были свои, не менее важные вопросы.
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