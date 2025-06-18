По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения и водоснабжения за счет возвращенных активов. Более 400 социальных объектов на сумму 318 млрд тенге реализуются в Казахстане.
Новые объекты образования и здравоохранения за счет возвращенных активов появятся в Актюбинской области. В регионе реализуется 12 социально-значимых проектов. Один из них – специальный детский сад для особенных детей в г. Актобе.
Из Фонда выделены также средства на реализацию 24 социально-значимых объектов в области Абай. В регионе будут построены новые сети водоснабжения, а также медицинские учреждения.
По одному объекту здравоохранения, образования и водоснабжения появятся в Атырауской области.
В области Жетісу запланирована реализация 22 проектов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения.
Новые спортивные объекты, сети водоснабжения и медицинские учреждения также появятся в Алматинской области.
Средства, выделенные Правительством, направят на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района. 19 проектов на возвращенные проекты построят в Жамбылской области. 4 – по линии системы здравоохранения, еще 15 по строительству сетей водоснабжения.
В Западно-Казахстанской области до конца текущего года планируется сдать 25 проектов. Это медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также прокладка водопроводов.
Один объект здравоохранения на возвращенные активы построят в Мангистауской области.
Кардинально обновятся сети водоснабжения в Костанайской области. Также в регионе планируется построить по одному объекту здравоохранения и образования.
В Туркестанской области на возвращенные активы запланировано строительство одного объекта образования, а также реализация 35 проектов по обеспечению жителей региона водоснабжением.
В Павлодарской и Кызылординской областях планируется реализовать проекты по строительству сетей водоснабжения и медицинских учреждений.
Новые объекты образования, здравоохранения и водоснабжения появятся в области Ұлытау.
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