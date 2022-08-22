Кардиолог назвал симптомы густой крови

Об этом рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Пятый канал«.

Небольшое ежедневное потребление жидкости вместе с учащенным мочеиспусканием могут быть симптомами густой крови.

«У человека с густой кровью бывают головные боли и тяжесть в голове, жажда, быстрая утомляемость и тяжесть, иногда давящие боли в сердце», — сказал врач.

По словам специалиста, у обладателя густой крови при случайных повреждениях, травмах практически нет кровотечения, так как кровь быстро сворачивается.

«В жаркую погоду таким людям особенно необходимо пить достаточно воды. Дополнительно надо выпивать примерно на один литр больше, чем в обычный день. Густая кровь увеличивает подверженность аномалиям: гипертонии, аритмии и стенокардии», — отмечает Серебрянский.

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