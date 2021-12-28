Кардиолог рассказала о неожиданных последствиях отказа от сигарет

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о последствиях отказа от курения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос зрителя на канале в YouTube, который отказался от сигарет и столкнулся с проблемами с давлением и пульсом, медик отметила, что люди курят из-за тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состояние.

«Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем», — объяснила Кореневич.

Медик подчеркнула, что в такой ситуации необходимо снизить уровень тревожности. По ее словам, этому могут помочь занятия спортом и физическая активность.

Кроме того, врач добавила, что никакого вреда для организма в резком отказе от курения нет, наоборот, это самый лучший способ борьбы с вредной привычкой, отметила специалист.

Кореневич напомнила, что бросившие курить люди значительно снижают риск инфаркта и инсульта уже через год после отказа от сигарет.

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