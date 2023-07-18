Карима Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма

Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, осуждённого на 18 лет лишения свободы, включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, сообщает informburo.kz.

Кроме того, в этот перечень внесли и экс-заместителей Масимова Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Дата включения в список – 1 июля 2023 года. Перечень ведёт Агентство по финансовому мониторингу.

Основаниями для включения физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является вступивший в законную силу приговор суда РК о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений.

24 апреля 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Карима Масимова виновным в государственной измене, попытке насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Ему назначено 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ануара Садыкулова приговорили к 16, Даулета Ергожина – к 15, Марата Осипова – к трём годам заключения с лишением права занимать должности на госслужбе.

В июне апелляционный суд не изменил Кариму Масимову срок лишения свободы.

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