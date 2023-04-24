Кариму Масимову вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу Карима Масимова, передает Tengrinews.kz. Информацию сообщили в пресс-службе суда Астаны.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова и его заместителей: Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом «Совершенно секретно».
Суд признал Карима Масимова виновным по части 1 статьи 175 («Государственная измена»), части 3 статьи 179 («Насильственный захват власти»), пункту 3 части 4 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий) УК РК.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно Кариму Масимову назначено наказание: 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе«, — сообщили в пресс-службе суда Астаны.
Решением суда бывший глава КНБ Карим Масимов лишен звания генерала и государственных наград.
Напомним, судебный процесс в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей начался в ноябре прошлого года в закрытом режиме.
В августе прошлого года в Комитете национальной безопасности официально заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении Масимова, Садыкулова, Ергожина, Осипова и должностных лиц — Акипова и Бекмурат.
Карим Масимов находится под арестом с января 2022 года.