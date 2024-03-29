Карманник орудовал в ТРЦ и на улицах Костаная

Серийного вора-карманника задержали полицейские в Костанае. Он подозревается в совершении ряда карманных краж.

Злоумышленник выбирал места массового скопления людей. Его добычей становились сотовые телефоны и кошельки.

К примеру, при входе в один из торговых домов, он тайно вытащил кошелек из рюкзака женщины, где находилось 40 тысяч тенге и 100 евро.

Чуть позднее, в ТРЦ он свободно завладел смартфоном стоимостью 380 тысяч тенге, похитив его из кармана куртки жертвы.

За месяц ему удалось совершить три кражи. Сумма ущерба составила более 600 тысяч тенге. Задержанный дал признательные показания. По фактам краж возбуждено уголовное дело,- рассказал заместитель начальника Управления полиции города Костаная Ербол Карымсаков.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания.

За совершение неоднократных хищений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет.

В полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать необходимые меры для сохранности своего имущества.

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