В соцсетях обратили внимание на видео девушки, которая призвала казахстанцев остерегаться мошенников. По ее словам, она сама чуть не попалась на их уловки, подробнее об очередной схеме рассказывает Tengri Life.

История обмана мошенниками

Дарига опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала, что звонят люди якобы от мобильных операторов с просьбой продлить SIM-карту. Девушка заметила, что ей звонили с российского номера.

«Они спросили: «На сколько лет вы хотите продлить?» Я ответила: «На пять лет». Они сказали, что сейчас придет код. Я чуть не озвучила его вслух», — отметила она.

Дарига вовремя сообразила, что, возможно, имеет дело с мошенниками. Перепроверив информацию в интернете, она убедилась, что это — одна из распространенных схем обмана. Примечательно, что sms, по ее словам, пришла ей от номера 1414.

В пресс-службе мобильного оператора Beeline прокомментировали информацию.

Они подтвердили, что у SIM-карт нет срока годности — абоненты могут пользоваться ими до полного износа, а затем заменить на новую.

«На нашем сайте есть специальная страница с описанием распространенных схем мошенничества. Подробнее — тут. Стоит поделиться информацией с близкими», — ответили нам.

Кроме того, в компании напомнили: важно понимать, что схемы мошенников со временем меняются, но принципы противодействия остаются универсальными:

никому не сообщайте персональные данные, коды и пароли;

не поддавайтесь на давление и искусственную срочность («нужно прямо сейчас, иначе вы все потеряете»);

всегда перепроверяйте сомнительную информацию через контакт-центр по номеру 116. Три простых совета кибербезопасности

Подключите услугу «Стоп кредит» через eGov — это не позволит оформить кредит на ваше имя без вашего ведома.

Не перезванивайте на незнакомые номера, особенно если они начинаются с подозрительных международных кодов.

Не переходите по неизвестным ссылкам, в SMS, мессенджерах и письмах.

Если вы считаете, что вам позвонили мошенники, нужно обратиться в правоохранительные органы и сообщить о случившемся.

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