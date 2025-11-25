С 1 января 2026 года правила использования банковских карт станут строже, а операции по мобильным переводам будут анализироваться внимательнее. Об этом налоговый эксперт Дмитрий Казанцев рассказал в кулуарах бизнес-форума Shanyraq 2025, пишет LS.
«Карта должна быть личной»
По словам эксперта, хаотичные и нерегулярные поступления на карту могут вызвать вопросы у контролирующих органов. После заявления премьер-министра 16 октября о «чистом листе» и отмене камеральных проверок для малого бизнеса внимание к прошлым периодам, вероятно, сместится. Но с 2026 года начнётся новый этап администрирования: на личную карту допустимо получать только заработную плату, дивиденды и переводы от близких родственников.
Какие санкции возможны
- За сокрытие доходов могут доначислить налог — 10% от неуплаченной суммы.
- Либо назначить штраф — 200% от суммы налога.
- В отдельных случаях возможно изъятие имущества, если не подтверждена законность его приобретения (чаще при подозрениях в коррупции).
Казанцев уточнил: если, к примеру, у человека есть десяток квартир при отсутствии официальных доходов, у него вправе запросить объяснения происхождения активов.
Для большинства — доплата налога
По оценке эксперта, для большинства граждан последствия, скорее всего, ограничатся необходимостью уплатить доначисленные 10% налога с возможностью сделать это в течение 30 рабочих дней.
