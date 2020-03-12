Карточки с пин-кодами. Женщину с инвалидностью обокрали в костанайском магазине

В редакцию Алау обратилась жительница Костаная Улпан Базарбаева. Она рассказала, что у ее мамы ( женщина получает пособие по состоянию здоровья) из сумки украли кошелек с деньгами и банковскими карточками, сообщает alau.kz.

По словам Улпан, мама с двумя внуками примеряли обувь в одном из магазине в районе центрального рынка. Женщина буквально на несколько минут оставила без присмотра сумку, так как ей потребовалось поменять обувь на размер больше.

«В этот момент из сумки вытащили кошелек. В нем находились 115 тысяч тенге, три банковские карты и два удостоверения личности. В кошельке лежали также три свернутые записки с пин-кодами. Мама в этот день собиралась снять деньги с карточек отца и бабушки. Позже пришло уведомление, что с одной банковской карточки сняли 20 тысяч тенге. Заблокировать мы ее не успели, в банке нам сказали, что блокировка происходит только на следующий день»,- рассказала Улпан Базарбаева.

Заявление в полицию потерпевшая написала в тот же день. Однако, как утверждает женщина, поиски вора пока не увенчались успехом.

«Мы ходили в банк, нам могут предоставить выписку, на которой будет понятно в какое время и где были сняты средства, но это можно сделать только с разрешением от полиции. Пока расследование никаких результатов не приносит»,- говорит Улпан Базарбаева.

Редакция Алау обратилась за комментариями в пресс-службу департамента полиции Костанайской области по этой ситуации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.