Разбронирование стабфондов для стабилизации цен началось в регионах Казахстана В торговые сети начали поступать овощи по фиксированным ценам, чтобы снизить стоимость этой продукции на общем рынке.

Главная задача стабилизационного фонда — сдерживание цен на рынке. Традиционно он состоит из 19 наименований продукции. В него входит мука, хлеб, крупы и макароны, яйцо, соль, сахар, некоторая молочная продукция, масло сливочное и подсолнечное, два вида мяса и овощи. В этом году в стабфонд закупили 14,5 тонн социально значимых продуктов питания, которые поставляются в торговые точки.



«Продукты из стабфонда так или иначе постоянно присутствуют на рынке. Важно отметить, что наша продукция не будет находиться, конечно, во всех магазинах, вплоть магазинов у дома. Во-первых, учитывая масштабы, это невозможно, это неправильно, то есть государство не должно присутствовать в экономике на 100%.», — говорит директор департамента по работе со стабилизационным фондом АО СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

Ценник на продукты из стабфонда всегда ниже рыночных. Недавний скачок доллара, говорит Айбек Темирбеков, на стоимости их товаров не отразится. И этому есть объяснение.



«Мука, хлеб, овощи, это основные виды продуктов, это уже собранный урожай, или в основе которого имеется сырьё, которое уже собрано, и на него установлены цены. То есть, это не бытовая техника, где завозится продукция извне, и сильно зависит от курса иностранной валюты. Второй момент — это фиксированные цены. В рамках наших механизмов мы подписываем форвардные договоры, где заранее финансируем производителя, а взамен он держит нам фиксированную цену», — Айбек Темирбеков.

Представитель СПК «Тобол» также отметил, что из 19 наименований продукции стабфонда, 16, то есть основная часть, производятся в Костанайской области. Завозится в наш регион только рис, соль и сахар. Распределяются товары по всем городам и районам. В Костанае продают продукцию из стабфонда в основном в супермаркетах.



«Астыкжан», «Солнечный», «Раузет», «Азия», «Тамаша». То есть, в основном мы находимся именно в популярных торговых сетях. Овощи мы уже активно реализуем, потому что мы видим, что где-то цены на овощи начали подниматься, особенно могу сказать по картофелю, мы немного погасили цену. То есть, мы вышли с нашим продуктом, сейчас он стоит 145-150 тенге, это именно наша продукция. То есть, ниже картофеля на рынке сейчас нет», — директор департамента.



Кстати, на предстоящей ярмарке, которая пройдёт в Костанае уже в эту субботу 14 декабря в сити-центре, продукция стабфонда будет тоже представлена. Жители областного центра смогут купить по фиксированным ценам яйца, рожки, мясо кур, подсолнечное масло и овощи.

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