Картой — 80 тенге, наличными — 150. В акимате Костанайской области обсудили установку валидаторов

В Костанае продолжают работу по цифровизации города. До конца года в каждом автобусе Костаная все-таки появятся валидаторы. При этом было решено, что стоимость проезда повысится при безналичном расчете. А в городских парках летом можно будет пользоваться бесплатным Wi-Fi, передает alau.kz

В областном акимате чиновники обсудили вопрос цифровизации региона. И конечно, нельзя было не затронуть давно обсуждаемую тему — внедрение электронной оплаты проезда в автобусах. Изначально планировалось, что валидаторы появятся в каждом автобусе к концу 2019 года, но тогда не нашелся спонсор. В итоге, их установку перенесли на весну этого года. Спонсора нашли — алматинскую компанию. Но вот окончательно договориться так и не удалось, и к этому времени. Сроки опять сдвинулись. И как оказалось, теперь они окончательные.

«На стадии подписания трехсторонний договор между акиматом города, ТОО «Alempay» и перевозчиками обслуживающими городские и пригородные маршруты по оснащению автобусов современными валидаторами за счет средств оператора. Завершение всех работ и запуск системы в промышленную эксплуатацию планируется на декабрь 2020 текущего года», — рассказал аким города Костанай Кайрат Ахметов.

Аким области поручил завершить установку валидаторов как можно раньше. Что изменится для пассажиров от системы электронного билетирования? Стоимость. Установка валидаторов дело затратное, поэтому решено было увеличить тариф за проезд. Для тех, кто будет платить электронно, стоимость составит привычные 80 тенге, но те, кто решит оплачивать проезд наличными — 150 тенге. В городском отделе ЖКХ уточнили, что тариф еще может измениться, это пока обсуждается. Но одно точно — наличными оплата станет дороже. Цифровизация коснется и других сфер.

«Ведутся работы по внедрению проекта «Умное освещение». На управление уличным освещением были выделены денежные средства в размере 513 млн. тенге. Данная система позволит вести годовой график включения и отключения освещения с ежедневным сдвигом с точностью до минуты в автоматическом режиме, дистанционно снимать показания электросчётчика, отслеживать случаи несанкционированного подключения, оперативно реагировать на неисправности», — пояснил Кайрат Ахметов.

Еще одним приятным моментом станет бесплатный Wi-Fi в Костанае, правда только летом.

«Вот то что в четырех парках бесплатно будет доступен Wi-Fi, это Центральный сквер, Бульвар молодежи, Набережная по улице Гашека, Парк победы. Теперь вот триатлон парк тоже не забудьте. Строится, сразу с подрядчиками отработайте, чтоб тоже заложили бесплатный Wi-Fi, поручение», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

На бульваре молодежи, набережной по улице Гашека и в парке Победы установят камеры на входных группах. Их выведут в ЦОУ департамента полиции. На это выделено 100 млн тенге.

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