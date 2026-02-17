Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, ожидается ли рост цен на продукты весной и какую стоимость прогнозируют на картофель

Журналисты поинтересовались, готовы ли власти гарантировать, что этой весной картофель, морковь и лук не подорожают до 500–600 тенге за килограмм, как это происходило ранее.

Разные категории продукции — разная цена

Вице-министр отметил, что необходимо различать категории товаров. Существуют премиальные и импортные виды картофеля, стоимость которых может быть значительно выше. Цена в 500 тенге, по его словам, может касаться, к примеру, импортной продукции.

При этом речь идёт о социально значимых продовольственных товарах, которые находятся под отдельным контролем государства.

Поставки ранних овощей из южных регионов

В министерстве сообщили, что проведена работа с южными регионами страны. Уже в апреле ожидаются поставки ранних овощей из Туркестанской области.

Однако стоимость продукции зависит от технологии производства. Так, тепличные огурцы традиционно дороже овощей, выращенных в открытом грунте, что влияет на ценовую конъюнктуру в межсезонье.

Правительство обещает удержать цены

В целом в правительстве заявляют о намерении не допустить резкого роста цен и сохранить их в установленном ценовом коридоре.

Отдельно было подчеркнуто, что картофель прошлого урожая, по оценке ведомства, не будет стоить 500–600 тенге. Ожидается, что его цена составит около 200 тенге за килограмм.

