Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, ожидается ли рост цен на продукты весной и какую стоимость прогнозируют на картофель
Журналисты поинтересовались, готовы ли власти гарантировать, что этой весной картофель, морковь и лук не подорожают до 500–600 тенге за килограмм, как это происходило ранее.
Разные категории продукции — разная цена
Вице-министр отметил, что необходимо различать категории товаров. Существуют премиальные и импортные виды картофеля, стоимость которых может быть значительно выше. Цена в 500 тенге, по его словам, может касаться, к примеру, импортной продукции.
При этом речь идёт о социально значимых продовольственных товарах, которые находятся под отдельным контролем государства.
Поставки ранних овощей из южных регионов
В министерстве сообщили, что проведена работа с южными регионами страны. Уже в апреле ожидаются поставки ранних овощей из Туркестанской области.
Однако стоимость продукции зависит от технологии производства. Так, тепличные огурцы традиционно дороже овощей, выращенных в открытом грунте, что влияет на ценовую конъюнктуру в межсезонье.
Правительство обещает удержать цены
В целом в правительстве заявляют о намерении не допустить резкого роста цен и сохранить их в установленном ценовом коридоре.
Отдельно было подчеркнуто, что картофель прошлого урожая, по оценке ведомства, не будет стоить 500–600 тенге. Ожидается, что его цена составит около 200 тенге за килограмм.
