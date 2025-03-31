В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в России появился неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру.

«В России наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19: на последней неделе зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8% за последнюю неделю. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%. Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется. Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены.

Ситуация находится на строгом контроле.

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