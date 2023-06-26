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Kaspi Гид: что это, частые вопросы

Чтобы максимально качественно пользоваться продуктами Kaspi, следует узнать больше информации об этом сервисе. Достоверную информацию вы найдете на Kaspi Гид.

Что такое Kaspi Гид?

По сути, Kaspi Гид – это своеобразный справочник, где можно найти ответы на самые разные вопросы, касающиеся услуг и продуктов Kaspi. Вся представленная в разделе информация актуальна и достоверна, ведь передается непосредственно представителями компании.

Использование Kaspi Гид существенно экономит ваше время, ведь не нужно ни идти в отделение, ни звонить по телефону операторам, чтобы узнать как решать тот или иной вопрос.

Часто задаваемые вопросы в Kaspi Гид

Среди большого количества вопросов, которыми интересуются пользователи, можно назвать ТОП-5, наиболее популярных.

Как открыть Kaspi Red?

Сделать это можно через мобильное приложение Kaspi.kz. Загрузите его и авторизуйтесь. Далее перейдите в раздел “Мой Банк”, а затем “Открыть Kaspi Red”. Положительным моментом в оформленные карточки через приложение является то, что решение банка приходит практически мгновенно. Для безопасности клиента нужно будет подтвердить решение об открытии Kaspi Red через электронную подпись и фотоверификацию.

Что делать, если срок действия Kaspi Gold уже истек?

Лучшим решением станет перевыпуск карты. Это займет всего несколько минут. Но, если вы и не продлите действие Kaspi Gold, вы все же сможете использовать эту карту для: снятия наличных по ИНН, перевода средств, покупок в Магазине Kaspi, погашения кредитов, покупки билетов на транспорт через Kaspi Travel и многое другое .

Как узнать свою кредитную историю?

Для этого можно воспользоваться услугами сайтов www.1cb.kz, www.egov.kz, а также обратиться в офис Первого кредитного бюро в городе Алматы или в ЦОНах любого города.

Что делать, если звонят из банка Каспи и спрашивают по поводу человека, который взял кредит и дал мои контакты?

Если вы действительно не знаете человека, давшего ваши данные при оформлении кредита, вам не стоит волноваться. Перейдите на сайт guide.kaspi.kz и заполните специальную форму. После проверки работники банка исключат вас из списка людей для обзвона.

Какая процентная ставка предполагается по Kaspi Депозиту?

Номинальная ставка в тенге составляет 14,1%, а в долларах США – 1%.

Про Kaspi.kz

Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок с доставкой. Компания работает на трёх платформах — платежи, маркетплейс и финтех — интегрированными в одноименное мобильное приложение.

В 2020 году оно заняло третье место по вовлечённости пользователей внутри приложения в мире после китайского приложения WeChat и WhatsApp.

Эксперты в области IT-индустрии Казахстана считают Kaspi.kz примером успешной финансовой бизнес-экосистемы не только в Казахстане, но и в мире и прорывом, который нужно мультиплицировать.

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