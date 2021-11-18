Кассовый аппарат для ИП

ИП, ТОО, малый бизнес: кому и зачем необходимо использовать онлайн-кассовые аппараты в Казахстане и как с их помощью можно облегчить налоговую нагрузку в рамках закона, узнаете в этой статье.

С 1 января 2020 года предприниматели Республики Казахстан обязаны осуществлять свою деятельность при использовании онлайн контрольно-кассовых аппаратов. Процесс перехода на онлайн-кассы начался еще в 2016 году. Тогда бизнес не был подготовлен к кардинальным реформам, поэтому было принято решение внедрять новые инструменты поэтапно, начиная с 2019 года. В результате чего мы видим, что в 2021 году онлайн-касса стала неотъемлемой частью ведения бизнеса, которая значительно упрощает работу предпринимателя.

Что такое онлайн-касса для ИП?

Онлайн-касса — это программное обеспечение, которое помимо базовых функций «железных» касс способно выполнять и другие. «Хочется отметить главное преимущество онлайн-ККМ – предприниматель может контролировать свой бизнес, в том числе в других городах, не выходя из дома. Так, через личный кабинет на сайте оператора фискальных данных имеется возможность владеть полной информацией по работе с онлайн ККМ, начиная с самого первого чека и первого Z-отчета», — подчеркнул вице-министр финансов Республики Казахстан Руслан Енсебаев на брифинге в 2019 году.

Основным отличием онлайн-контрольно кассовой машины от «железки» является хранение и передача фискальных данных в налоговые органы. Собственно говоря, именно поэтому предпринимательство обязано ее применять.

Контрольно-кассовая машина онлайн на примере Nurkassa

Дело в том, что государство пытается сократить количество сегментов теневой экономики. Сделать это можно благодаря системе ОФД.

ОФД или оператор фискальных данных осуществляет приём, обработку, хранение и передачу фискальных данных в налоговую службу РК. Процесс передачи данных рассмотрим на обычном примере генерации электронного чека и дальнейшей его печати.

Схема работы ОФД

Итак, любой кассовый аппарат призван регистрировать сделку между продавцом и покупателем путем выдачи чека. Перед этим контрольно-кассовые машины онлайн сохраняют информацию о совершенной операции в фискальной памяти. Далее через ОФД она направляется в единую информационную систему. Там после регистрации ей выдается уникальный код. И только после этого осуществляется печать бумажного чека или генерация электронного с уникальным кодом и остальными сведениями. В результате каждому чеку присваивается свой код, благодаря чему становится возможным отслеживать оборот каждой торговой точки.

Как онлайн-кассовый аппарат для ИП в РК позволяет сократить налоговые выплаты?

Государство пытается облегчить переход на новую кассовую технику путем возмещения части затраченной на нее суммы. Так, с 1 января 2020 года по 1 января 2022 года при покупке онлайн-кассового аппарата подоходный налог разово уменьшается для предпринимателя или на сумму 60 000 тенге, или не более чем на 50% от общей суммы уплаченного налога. Для большего понимания приведем два примера.

Представим, что вы внесли 200 000 тенге в качестве уплаты подоходного налога. 50% от этой суммы составит 100 000 тенге. Так как 100 000 тенге больше 60 000 тенге, вы можете приобрести контрольно-кассовую машину онлайн со скидкой в 60 000 тенге. Данная сумма будет вычтена из ваших налоговых выплат после покупки и дальнейшей регистрации онлайн-кассы.

Теперь вообразим другую ситуацию. Предположим, вы передали в налоговую 90 000 тенге за отчетный период. После покупки контрольно-кассовой машины онлайн 45 000 тенге будут вычтены из ваших налоговых выплат.

Таким образом, предприниматель может возместить от покупки онлайн-кассы сумму, не превышающую 60 000 тенге, и то только в том случае, если половина выплаченного подоходного налога превышает этот порог.

Обратите внимание! Возместить часть потраченных средств могут только представители бизнеса на «упрощенке» или ОУР (общеустановленный режим).

Тем не менее, это далеко не единственный законный способ по сокращению налоговых выплат. Индивидуальные предприниматели на режиме упрощенной декларации могут при помощи контрольно-кассовых машин значительно облегчить для себя налоговую нагрузку.

Контрольно-кассовые машины онлайн имеют возможность интеграции с другими системами, например, с ТИС.

ТИС или трехкомпонентная интегрированная система — это программный комплекс, состоящий из POS-терминала, онлайн-кассового аппарата и системы учета товаров. Использование этой системы выгодно для ИП не только из-за ее обширного функционала, но и из-за увеличения порогов по доходам почти в четыре раза: с 24 038 МРП (70 118 846 тенге) до 94 086 МРП (274 448 862 тенге). То есть, если ваш доход не превышает 274,5 млн тг вы можете оставаться на «упрощенке».

Кроме того, в лучшую относительно бизнеса сторону изменены условия для плательщиков НДС. Коридор допустимого дохода с 30 000 МРП (87 510 000 тенге) вырос до 114 184 МРП (420 584 728 тенге).

Таким образом, если вы только начинаете свой бизнес вам лучше сразу приобретать онлайн-ККМ с возможностью интеграции с ТИС. Таковой онлайн-кассой является Nurkassa.

Онлайн-кассовый аппарат Nurkassa с функцией передачи данных в налоговый орган станет верным помощником в развитии вашего бизнеса. Она способна создавать электронные чеки и печатать бумажные, принимать платежи от любых банковских карт, самостоятельно обновляться под все изменения в законе, отправлять 910 форму (для ИП) и т.д.

Более того, онлайн-кассу Nurkassa очень просто установить и зарегистрировать. В этом вам помогут менеджеры технической поддержки. Более подробно про контрольно-кассовую машину онлайн можно узнать на сайте

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