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Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана

фото пресс-службы Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, сообщает akorda.kz

Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция Послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах.

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