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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, сообщается на сайте Акорды.
1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
2 января в Мангистауской области начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Вскоре протесты перекинулись на другие регионы.
Глава государства в своём телевизионном обращении ранее призывал казахстанцев не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности. Также президент ввёл чрезвычайное положение в Мангистауской области и в Алматы.
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