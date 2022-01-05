Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, сообщается на сайте Акорды.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.

3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

2 января в Мангистауской области начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Вскоре протесты перекинулись на другие регионы.

Глава государства в своём телевизионном обращении ранее призывал казахстанцев не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности. Также президент ввёл чрезвычайное положение в Мангистауской области и в Алматы.

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