Касым-Жомарт Токаев переговорил с Путиным

Президенты Казахстана и России подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли.

Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

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