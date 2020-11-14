Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции». Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба Главы государства, передает Tengrinews.kz.

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Беларуси о сотрудничестве в области миграции подписано в Нур-Султане 25 октября 2019 года.

В рамках нового закона страны начнут обмениваться информацией о миграции граждан, нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, а также сведениями о правовом статусе лиц, имеющих основания для пребывания на территории одной из стран.

В рамках соглашения предполагается обмен статистической, правовой, научно-методической информацией, сведениями о гражданах одного государства, находящихся на территории другого государства, опытом и оказание практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, защита прав граждан обоих государств, в том числе прав членов их семей, на проживание в течение срока выданных им разрешений на проживание, рассмотрение вопросов правового статуса лиц, имеющих основания для пребывания (проживания) на территориях обоих государств. Устанавливается порядок обмена такой информацией.

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