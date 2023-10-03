Касым-Жомарт Токаев подписал закон о петициях

Глава государства 2 октября подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, главой государства подписаны:

Закон РК «Об общественном контроле»;

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур».

Закон об общественном контроле позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.

В закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного Закона РК «Об общественном контроле».

Так, в законе дается определение понятию «петиция», утверждается порядок подачи и рассмотрения петиций. В документе отмечено, что петицию граждане Казахстана должна подавать через специальный интернет-портал. Уполномоченный орган будет определять соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной.

Согласно документу, петиции не могут подаваться по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности. Перечень «запрещенных» тем сформировали на основе конституционного и уголовного права, закона «О референдуме».

Также в законе установили, сколько человек должны подписать петицию для ее обязательного рассмотрения:

районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции акиматов, при населении более 50 тыс. человек – 2,5 тыс. голосов в поддержку, для остальных – не менее 5% от численности населения;

районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов – при численности населения более 50 тыс. человек должно быть 5 тыс. голосов, для остальных – не менее 10% от численности населения;

областной уровень по вопросам, относящимся к компетенции акиматов – 1% голосов жителей соответствующей административно-территориальной единицы;

областной уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов – не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы;

республиканский уровень по вопросам, относящимся к компетенции правительства – не менее 50 тысяч голосов.

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