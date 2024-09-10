Касым-Жомарт Токаев посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае

Президент был проинформирован о том, что объект, расположенный в микрорайоне «Юбилейный», введен в эксплуатацию недавно. Здесь местные жители могут заниматься такими видами спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В комплексе функционируют тренажерный и хореографический залы. Для людей с особыми потребностями созданы все необходимые условия.

Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал Президенту о мерах по развитию массового спорта в областном центре. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению доступности объектов физической культуры для горожан.

Глава государства осмотрел залы комплекса, побеседовал с местными жителями и молодыми спортсменами.

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