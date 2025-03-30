Президент Казахстана поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передаёт Акорда.

«Поздравляю вас с праздником Ораза айт! Этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман.

В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы.

Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа. И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана!», — говорится в поздравлении.

Запретить уличные табло с курсами валют могут в Казахстане Официальное сообщение об этом финансовый регулятор опубликовал на своем официальном сайте. В настоящее время наружные...

Страховка на мототехнику А1: кто успел, тот сэкономил Управлять мопедом без госномера, техпаспорта и водительских прав запретят с 5 апреля 2025 года, сообщают...

Налоговая охота началась. За какие схемы будут штрафовать Власти Казахстана усиливают контроль за дроблением бизнеса на фоне предстоящих изменений в налоговом законодательстве, что...