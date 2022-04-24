Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Акорду«.

Глава государства отметил, что для верующих это особенно радостный день.

«От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи! Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.

Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе.

Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем!

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!»

Накануне Пасхи во всех храмах прошли всенощные бдения и крестные ходы.

Пасха — это день обильного угощения. После Великого Поста на стол в этот день выставляются самые разные и вкусные блюда. И среди них первое место занимают ритуальные кушанья — пасхи, куличи и крашеные яйца