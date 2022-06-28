USD 460.95
EUR 487.18
RUB 8.66
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем работников средств массовой информации всех причастных к этой отрасли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа на журналистском поприще – большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа.

В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей.

Сегодня интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока.

Перед всеми нами стоит важнейшая задача – построение Нового Справедливого Казахстана. Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение.

Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса».

Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа – это наш гражданский долг.

Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана!

Желаю всем вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!»

Напомним, 28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Этот праздник отмечается ежегодно с 2011 года. День был выбран в связи с тем, что 28 июня 1991 года Верховный совет Казахской ССР принял закон «О печати и других средствах массовой информации».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Закон «О восстановлении платёжеспособности»: долги могут списать, но будут последствия
Следующая новость

Вынесено решение по делу девушки, которая обвинялась в сдаче несуществующих квартир в Костанае