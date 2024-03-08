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Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с Международным женским днём

Фото Акорды

В своем выступлении Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником, сообщает Акорда. 

– 8 марта – это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Он также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.

– По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане – женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки, – подчеркнул Президент.

 

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