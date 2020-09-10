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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанай

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали

«Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева началась с Костанайской области. Президент посетит ряд предприятий пищевой и молочной продукции региона и проведет встречу с аграриями и сельхозтоваропроизводителями»,- поделился в Facebook Берик Уали.

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