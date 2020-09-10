Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали

«Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева началась с Костанайской области. Президент посетит ряд предприятий пищевой и молочной продукции региона и проведет встречу с аграриями и сельхозтоваропроизводителями»,- поделился в Facebook Берик Уали.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.