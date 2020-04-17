Касым-Жомарт Токаев провёл телефонную беседу с акимом Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.

Ключевая тема обсуждения – борьба с коронавирусом, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация и реализация карантинных мер в регионах. Ход реализации поручений Президента по оказанию социальной помощи гражданам, обеспечению постепенного выхода МСБ на рабочий режим, посевные работы и реализация «Дорожной карты занятости».

Так, на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 1 летальный случай.

В Костанайской области развернуты 1 228 коек для противодействия инфекции, или 27% от всей коечной мощности области.

Проведено 3376 исследований на наличие коронавирусной инфекции согласно алгоритму.

На домашний карантин помещены 1068 человек.

С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции, с 00:00 часов 17 апреля текущего года на территории Костанайской области введен режим карантина с ужесточением ограничительных мер.

Режим карантина будут обеспечивать 29 блок постов, 33 мобильных патруля и более 300 полицейский в пеших патрулях.

Первые два дня полиция будет проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению карантинных мер. Затем начнет применять штрафные санкции за нарушение режима ЧП.

С начала режима ЧП к административной ответственности привлечено 408 правонарушителей, 40 из них арестовано.

Костанайская область полностью готова к проведению посева. Начинаются работы по ранневесенней обработке почвы, закрытию влаги. Сельхозформирования обеспечены семенами в полном объеме (528 тыс. тонн).

На весенне-полевых работах примут участие 22,9 тыс. тракторов, 1032 посевных комплекса, готовность техники – 100%. Области выделено 71 тыс. тонн удешевленных ГСМ, поставка осуществляется в соответствии с графиком.

На кредитование посевных работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» выделено 25,9 млрд. тенге.

Осуществляются социальные выплаты по потере дохода. На сегодняшний день социальная выплата назначена 117 260 гражданам на сумму 5 млрд. тенге.

В рамках Дорожной карты занятости на реализацию инфраструктурных проектов выделено около 54 млрд. тенге, на которых будет создано более 13 тысяч рабочих мест.

Дорожная карта позволит обеспечить доходом в размере не менее 85-ти тысяч тенге в период чрезвычайного положения более 6,7 тысяч жителей нашей области.

По итогам беседы Президентом был дан ряд конкретных поручений.

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