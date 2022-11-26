Касым-Жомарт Токаев: Провокации будут жестко пресекаться

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сеющие раздор в обществе провокации будут жестко пресекаться, передает Tengrinews.kz.

«Построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции невозможны без обеспечения подлинного верховенства закона. Поэтому равенство всех перед законом — ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства. Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего, в Парламенте. Предстоящие выборы в Сенат и Мажилис предоставляют такую возможность.

Мы будем неизменно следовать принципу «разные мнения, но единая нация». Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле «единство в многообразии». Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться«, — сказал Токаев на церемонии инаугурации.