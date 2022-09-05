Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

БОРТ N1
По завершении совещания оперативного штаба Глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай.
Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.
В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.
– К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее, – заявил Глава государства.
Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.
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