Касым-Жомарт Токаев заговорил о новой волне заболеваемости

После майского ослабления карантина число заболевших выросло в 7 раз. Это явление Касым-Жомарт Токаев уже назвал новой волной заболеваемости, передает alau.kz

После того, как в мае в стране сняли ограничения, число заболевших коронавирусом увеличилось в 7 раз. Такие показатели, по мнению президента страны, требуют и новых решений. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев дал поручение государственной комиссии. Ее участники должны разработать предложения по введению жесткого карантина. Вероятно, он будет подобен мерам, существовавшим во время режима ЧП. На подготовку таких предложений президент дал 2 дня. Также гос.комиссии предстоит решить и другую проблему — нехватку ресурсов.

«Государственная комиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов по ключевым категориям: коечные места, медицинские работники, вспомогательный персонал, лекарства в стационарах и аптечной сети, необходимое оборудование, в том числе для ИВЛ и компьютерной томографии»,- поручил Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Вместе с тем президент заявил, что нужно повысить мощность существующих лабораторий. Число исследований на коронавирус уже довели до 28 тысяч тестов в день. Но этот показатель будут увеличивать. При этом должна измениться и система работы лаборантов с людьми.

«Проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения и заражения обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб»,- сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент дал такое поручение из-за жалоб людей на долгие очереди за результатами анализов. Нареканий было много, и прокатились они по всей стране. У самого президента тоже накопились претензии, но уже к акимам регионов. Главы Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей получили выговор, ещё ряд акимов, в том числе и Костанайской области, получили предупреждение. Нашему региону предстоит принять меры, чтобы выправить ситуацию по заболеванию, а также сделать эффективной информационную работу с людьми.

«Многие люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности. Причем это происходит при попустительстве государственных органов, которые оправдываются тем, что, дескать, такой менталитет наших граждан, более склонных к праздному времяпрепровождению, нежели к выполнению предписаний. Но это лишь оговорки»,- сказал президент.

Нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса президент Казахстана описывает как новую волну заболевания. В качестве примера он привел рост случаев инфекции среди медицинских работников. По приведенным им данным, по всей стране заражены сегодня 2300 специалистов здравоохранения.

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