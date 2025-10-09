Сенат ратифицировал Соглашение между двумя странами о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Государстве Катар.
Документ создаёт правовую основу для официального трудоустройства казахстанцев в Катаре и предусматривает взаимные обязательства сторон.
Работодатель в Катаре берет на себя расходы по проезду, возвращению на родину, а также обеспечивает работников жильём, транспортом, медицинским обслуживанием и оплачиваемыми отпусками.
Соглашением предусмотрен типовой трудовой договор, по которому будет проводиться найм специалистов, а также Совместный комитет для координации действий и решения возникающих вопросов.
