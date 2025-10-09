 Ya Metrika Fast
Работникам из Казахстана будут оплачивать жилье и перелеты в Катаре

— Сегодня, 11:45
Изображение для новости: Работникам из Казахстана будут оплачивать жилье и перелеты в Катаре

pixabay.com

Сенат ратифицировал Соглашение между двумя странами о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Государстве Катар.

Документ создаёт правовую основу для официального трудоустройства казахстанцев в Катаре и предусматривает взаимные обязательства сторон.

Работодатель в Катаре берет на себя расходы по проезду, возвращению на родину, а также обеспечивает работников жильём, транспортом, медицинским обслуживанием и оплачиваемыми отпусками.

Соглашением предусмотрен типовой трудовой договор, по которому будет проводиться найм специалистов, а также Совместный комитет для координации действий и решения возникающих вопросов.



