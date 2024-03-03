«Катастрофически мало». В Казахстане желающих стать водителем автобуса стало в 20 раз меньше

В Казахстане за десять лет число желающих получить профессию водителя автобуса сократилось в 20 раз, сообщил министр транспорта Марат Карабаев на встрече с населением Алматинской области во время рабочей поездки в регион, сообщает informburo.kz

Представители региональных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, подняли проблемы развития отрасли и попросили о введении для областных автобусных парков облегчённых условий в программы обновления техники, снижения требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D.

Марат Карабаев ответил, что в прошлом году эти вопросы уже поднимали в нескольких регионах, но депутаты мажилиса тогда не поддержали министерство, и теперь вопрос опять активно обсуждают на местах.

«Мы надеемся, что в первом полугодии пройдём мажилис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 снижается с трёх лет до года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении трёх лет учились по 84 тысячи человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4000 человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер мажилиса парламента нас понял и поддержал», – ответил министр.

Кроме того, на встрече представители сферы грузовых автоперевозок предложили обсудить усиление контроля за перевесом грузовых автомобилей и несправедливую систему выдачи иностранных бланков разрешений для осуществления международных грузоперевозок.

В ответ на обвинения в адрес профильного ведомства министр сообщил, что в скором времени Минтранс поставит заслон незаконной перепродаже ИБР.

«Вокруг «дозволов» образовался теневой бизнес. Продажа бланков идёт не со стороны сотрудников комитета, а от одних транспортных компаний другим. Мы дважды в Алматы проводили открытые обсуждения. Кто исторически в начале года получал 50% всех бланков, те и дальше хотят их получать. То есть они для себя создали привилегированные условия. Это неправильно. Поэтому мы хотим изменить методику», – сказал глава транспортного ведомства.

По его словам, в первую очередь министерство устранит принцип приоритетности, чтобы бланки могли получать все, у кого есть конкретные грузы. При этом бланки станут именными, чтобы предотвратить перепродажу.

«Отдельные лица, которые давно окопались на теневом рынке, не согласны с этим и организовали информационное давление на министерство. Но мы доведём начатое до конца, потому что должен быть порядок. Доступ к бланкам должен быть равным для всех: и для мелких, и для средних, и для крупных компаний», – подчеркнул Марат Карабаев.

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