Катер, в котором находились 24 человека, затонул на водохранилище

На Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области во время шторма затонул пассажирский катер, в котором находились 24 человека, сообщает Tengrinews.kz.

ЧП случилось в воскресенье в 19 часов в трех километрах от базы отдыха «Аюда». «В результате сильного ветра, достигающего 20 метров в секунду, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский катер, следовавший по маршруту из базы отдыха «Садко» на базу «Аюда». На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена команды. Все они спасены», — прокомментировали ситуацию в ДЧС ВКО.

Как выяснилось, на помощь пассажирам тонущего судна пришли отдыхающие. Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев, Султан Тайжанов с берега заметили происходящее. В ДЧС ВКО подтвердили, что мужчины на своем гидроскутере и катере добрались до места и в первую очередь помогли выбраться из воды детям, находящимся на плоту, и, сделав два рейса, доставили всех граждан до берега.

«Всего 21 пассажир, 9 из которых дети, а также команда катера были размещены на базе «Аюда». Состояние всех граждан удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались. Им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия на берег сотрудниками ДЧС ВКО», — сообщили в ведомстве.

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