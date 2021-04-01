Католики в Казахстане готовятся к Пасхе. Храмы в регионах из «красной» зоны будут закрыты

Монсеньор Пётр Пытлованы отметил, что Пасха является самым главным торжеством для верующих, поэтому церковь заинтересована в том, чтобы часть храмов в Казахстане была открыта для посещения, сообщает informburo.kz
В Казахстане на католическую Пасху будут открыты храмы только в тех регионах, где наблюдается благополучная эпидемиологическая ситуация. В 2021 году праздник выпадает на 4 апреля.
«Ситуация в областях Казахстана выглядит по-разному. Но осознавая ответственность за физическое и духовное здоровье граждан планируется провести праздник и очно, и онлайн. Там, где это будет возможно, храмы будут открыты для прихожан. Что касается обрядов вне храма, они могут проводиться при благоприятной погоде и соблюдении социальной дистанции. В регионах, которые, например, относятся к «красной» зоне, храмы будут закрыты. Как и в прошлом году, все богослужения будут транслироваться онлайн», – сообщил Пётр Пытлованы.
Он посоветовал верующим католикам заранее узнавать информацию о графике работы местных храмов.
Трансляции богослужений будут доступны на сайте католической церкви.
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