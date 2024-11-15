Казахский бесплатно: где в Костанае можно выучить государственный язык

В Костанае бесплатные курсы государственного языка посещают 560 жителей города. Об этом сообщила руководитель городского отдела культуры и развития языков С. Азимжанова.
Занятия организованы при областном центре обучения языкам «Тіл дарын». Среди слушателей курсов — 22 сотрудника городских государственных учреждений.
Возможность изучать казахский язык предлагают и частные образовательные организации. В настоящее время соответствующие курсы работают в девяти языковых центрах Костаная.
Кроме того, на базе Центральной городской библиотеки имени Н. Островского действует языковой клуб «Сөйле Time». Его основная задача — помочь участникам совершенствовать разговорный казахский язык.
Встречи проходят в формате живого общения и обсуждения различных тем с участием носителей языка. В течение 2026 года в клубе провели восемь занятий, которые посетил 61 человек.
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