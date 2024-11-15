Казахский бесплатно: где в Костанае можно выучить государственный язык





В Костанае бесплатные курсы государственного языка посещают 560 жителей города. Об этом сообщила руководитель городского отдела культуры и развития языков С. Азимжанова.

Занятия организованы при областном центре обучения языкам «Тіл дарын». Среди слушателей курсов — 22 сотрудника городских государственных учреждений. Возможность изучать казахский язык предлагают и частные образовательные организации. В настоящее время соответствующие курсы работают в девяти языковых центрах Костаная. Кроме того, на базе Центральной городской библиотеки имени Н. Островского действует языковой клуб «Сөйле Time». Его основная задача — помочь участникам совершенствовать разговорный казахский язык. Встречи проходят в формате живого общения и обсуждения различных тем с участием носителей языка. В течение 2026 года в клубе провели восемь занятий, которые посетил 61 человек.

Смерчи, жара и тропические ночи: какая погода ждёт Казахстан В Казахстане за последние три года заметно выросло количество экстремальных погодных явлений. Частота сильных ветров...

Взяли кредит и передумали: новое правило заработало в Казахстане В октябре в Казахстане начали действовать новые требования для банков и микрофинансовых организаций. Изменения затронули...