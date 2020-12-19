Казахстан будет экспортировать вакцину от коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свою речь с вопросов пандемии. Он отметил, что в этом году встреча глав государств проходит на фоне серьезных проблем в экономике и политике, которые приобрели остроту из-за коронавируса.
«Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным вакцинам. В этой связи, прошу отметить, ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии коронавирусу. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину и приступила к вакцинации населения. Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты. В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцины как российской, так и казахстанской. В том числе и на экспорт», — сказал Токаев.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области