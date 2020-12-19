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Казахстан будет экспортировать вакцину от коронавируса

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Казахстан запустит вакцину от коронавируса на экспорт. Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свою речь с вопросов пандемии. Он отметил, что в этом году встреча глав государств проходит на фоне серьезных проблем в экономике и политике, которые приобрели остроту из-за коронавируса.

«Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным вакцинам. В этой связи, прошу отметить, ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии коронавирусу. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину и приступила к вакцинации населения. Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты. В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцины как российской, так и казахстанской. В том числе и на экспорт», — сказал Токаев.

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