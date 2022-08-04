Казахстан готовит протокол лечения оспы обезьян

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что казахстанские инфекционисты готовят протокол лечения оспы обезьян, передает Tengrinews.kz.

«На сегодняшний день мы имеем 1300 тестов для определения оспы обезьян. При подозрении на эту инфекцию мы имеем возможность обследовать пациента именно на этот вирус. У нас даже с подозрением на эту инфекцию случаев не зарегистрировано, мы наблюдаем всех пациентов, которые имеют схожие симптомы, и наши ученые, наши инфекционисты готовят клинический протокол лечения данного заболевания «, — рассказала Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Министр также озвучила характерные симптомы при заражении оспой обезьян.

«По лечению, ВОЗ сегодня рекомендует проводить симптоматическое лечение. Сегодня ученые и те страны, где распространяется данная инфекция, говорят в основном о триаде симптомов: интоксикация, лимфоузлы когда реагируют и характерная сыпь. Проводится симптоматическое лечение. Сегодня некоторые страны изучают экспериментальный препарат противовирусный. Мы его тоже изучаем. Нам очень важно, чтобы он прошел клинические испытания. При успешных клинических испытаниях мы тоже будем рекомендовать и включать в протокол лечения оспы обезьян», — добавила она.

По словам главы Минздрава, ни один из тестов на определение оспы обезьян в Казахстане не был использован.