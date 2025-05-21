Министерство транспорта Казахстана объявило масштабную борьбу с разрушителями дорог — грузовиками, которые нарушают весовые нормы и способствуют преждевременному износу дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.

В ближайшие годы в регионах страны планируется установить более 200 автоматических систем взвешивания в движении (АСИ), которые позволят оперативно выявлять перегруженные транспортные средства.

Новые установки появятся в ключевых местах: на въездах в города, вблизи карьеров и на наиболее загруженных участках дорог. Это позволит не только предотвратить разрушение дорожного полотна, но и повысить безопасность движения.

Министр транспорта Марат Карабаев во время личного приема граждан рассказал, что внедрение АСИ — часть комплексного плана по сохранению и модернизации транспортной инфраструктуры. Он отметил, что ежегодно парк пассажирских вагонов обновляется на более чем 200 единиц, что также способствует улучшению качества перевозок.

«Мы не допустим, чтобы из-за нарушений грузовиков страдали дороги и безопасность граждан. Установка систем взвешивания в движении — это жесткий и эффективный инструмент борьбы с разрушителями», — подчеркнул министр.

Введение новых мер контроля станет серьезным шагом к продлению срока службы дорог и улучшению условий для всех участников дорожного движения в Казахстане