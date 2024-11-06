Состоялось 143-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Об этом сегодня, 4 ноября 2024 года, проинформировали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что заседание проходило в Алматы с 28 октября по 1 ноября.

«Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, утвердили соответствующие проекты итоговых документов демаркации, а также планы-графики работы Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии и камеральных работ на 2025 год. Следующее заседание комиссии состоится в декабре 2024 года на территории Российской Федерации», сообщает пресс-служба МИД РК.

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