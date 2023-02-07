Казахстан и Узбекистан оказались на уровне африканских стран по доле расходов жителей на еду

Казахстан оказался среди 10 стран-антилидеров по доле расходов на питание в общей структуре потребительских расходов, сообщает Finprom.kz.

На еду приходится 49,4% расходов казахстанца. По этому показателю страна расположилась между Анголой (49,7%) и Узбекистаном (46,5%). В десятку антилидеров также вошли Нигерия (59%), Мьянма, Кения, Бангладеш, Лаос, Камерун и Уганда (44,3%), передает informburo.kz

В других странах СНГ из рейтинга ситуация получше. В Азербайджане на питание приходится 43,6% расходов жителей, в Украине – 41,6%, в Туркменистане – 36,9%, в Беларуси – 32,1%, в России – 29%.

Меньше всего доля расходов на питание – в США (6,7%), Сингапуре (8,4%), Великобритании (8,7%). Ненамного отстали и другие развитые страны – в Швейцарии показатель составляет 9,9%, в Германии – 12%.

В 2022 году мировой индекс цен на продовольствие вырос на 18 пунктов до 143,7 пункта. Больше всего подорожали крупы.