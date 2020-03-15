Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран

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Китай и Южную Корею перевели в 1-ю «б» категорию неблагополучных по коронавирусной инфекции COVID-19 стран. Соответствующее постановление главного санитарного врача Казахстана опубликовано на сайте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения, передает Tengrinews.kz.
Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» внесены изменения.
К 1-й «б» категории относятся КНР, Южная Корея, Германия, Испания,Франция.
Ко 2-й категории относятся Австрия, Бельгия, Дания, Катар, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария, Швеция.
В 3-ю категорию вошли страны: Азербайджан, Великобритания, Ирак, Люксембург, Словения, США, Чехия, Япония.
Постановление вступает в силу с 00.00 минут 17 марта 2020 года. Напомним, число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло шести человек.